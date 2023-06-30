Американцы удивились странному поведению Байдена в прямом эфире
Байден ушёл со съёмочной площадки во время прямого эфира
Президент США Джо Байден неожиданно ушёл со съёмочной площадки во время прямого эфира телеканала MSNBC. Видео уже разлетелось в Сети с этим странным моментом.
Так, американский лидер дал интервью и в конце беседы ведущая телеканала поблагодарила его за визит. В этот момент Байден неловко встал с кресла, пожал ей руку и вышел со съёмочной площадки. Прямой эфир при этом ещё шёл.
Пользователей Сети это позабавило. В комментариях к посту в "Твиттере" портала Townhall они выдвинули несколько предположений, почему Байден так поступил: "Это было похоже на срочную нужду", "Байден думал, что это радиошоу", "Это не его вина. Кто-то ел мороженое за кадром".
Ранее Байден ошибся в наименовании должности премьер-министра Индии Нарендры Моди во время встречи с ним в Вашингтоне. Он назвал того президентом. Лайф также писал, что Сеть переполошили свежие фото Джо Байдена с таинственными следами на лице. Они похожи на следы от жгутов. В Белом доме поспешили объяснить, что американский лидер пользуется аппаратом для искусственной вентиляции лёгких во время сна. Всё из-за приступов апноэ (кратковременная остановка дыхания во сне).
YouTube / GOP War Room