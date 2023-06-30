Американцы удивились странному поведению Байдена в прямом эфире

Президент США Джо Байден неожиданно ушёл со съёмочной площадки во время прямого эфира телеканала MSNBC. Видео уже разлетелось в Сети с этим странным моментом.

Так, американский лидер дал интервью и в конце беседы ведущая телеканала поблагодарила его за визит. В этот момент Байден неловко встал с кресла, пожал ей руку и вышел со съёмочной площадки. Прямой эфир при этом ещё шёл.

Пользователей Сети это позабавило. В комментариях к посту в "Твиттере" портала Townhall они выдвинули несколько предположений, почему Байден так поступил: "Это было похоже на срочную нужду", "Байден думал, что это радиошоу", "Это не его вина. Кто-то ел мороженое за кадром".