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17 июня, 14:43

Байден высказался против вступления Украины в НАТО по упрощённому пути

Американский лидер Джо Байден выступил против того, чтобы Украину взяли в НАТО по упрощённому пути, так как Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса. Такое заявление президента США опубликовала его пресс-служба.

"Украинцы должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это", — отметил Байден.

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А ранее Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс приступил к созданию Совета Украина – НАТО. Предполагается, что страна в нём будет наравне с членами альянса.

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Getty Images / picture alliance

Наталья Исакова
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