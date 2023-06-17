Байден высказался против вступления Украины в НАТО по упрощённому пути

Американский лидер Джо Байден выступил против того, чтобы Украину взяли в НАТО по упрощённому пути, так как Киев должен соответствовать всем требованиям, применяемым к членам альянса. Такое заявление президента США опубликовала его пресс-служба.

"Украинцы должны отвечать тем же стандартам. Поэтому мы не будем упрощать это", — отметил Байден.