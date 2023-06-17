В США предложили забрать назад важное обещание Украине

Запад должен отказаться от обещания экс-президента США Джорджа Буша принять Украину в НАТО, считает бывший постпред страны при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер. Об этом он написал в статье для Responsible Statecraft.

"США уже начиная с предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счёт", — рассуждает Хантер. Также он предлагает обсудить с союзниками "без лишнего шума" послевоенные устремления Европы в области безопасности.

Бывший постпред указал на то, что даже само рассмотрение альянсом членства Незалежной чревато серьёзными последствиями, а именно полномасштабной войной с Россией. Именно поэтому, полагает он, некоторые страны препятствуют принятию Украины, игнорируя просьбы её лидера о помощи.