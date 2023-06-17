В США предложили забрать назад важное обещание Украине
Экс-постпред США Хантер призвал отказаться от обещания принять Украину в НАТО
Запад должен отказаться от обещания экс-президента США Джорджа Буша принять Украину в НАТО, считает бывший постпред страны при Североатлантическом альянсе Роберт Хантер. Об этом он написал в статье для Responsible Statecraft.
"США уже начиная с предстоящего саммита НАТО в Вильнюсе в июле нужно начать отказываться от своего обещания принять Украину в военный блок или хотя бы явно тянуть резину на этот счёт", — рассуждает Хантер. Также он предлагает обсудить с союзниками "без лишнего шума" послевоенные устремления Европы в области безопасности.
Бывший постпред указал на то, что даже само рассмотрение альянсом членства Незалежной чревато серьёзными последствиями, а именно полномасштабной войной с Россией. Именно поэтому, полагает он, некоторые страны препятствуют принятию Украины, игнорируя просьбы её лидера о помощи.
Ранее президент РФ Владимир Путин словом "оборзели" прокомментировал попытки Запада втянуть в НАТО исторические российские территории, на которых проживает русскоговорящее население. Об этом он сказал на встрече с военными корреспондентами.
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