Путин словом "оборзели" высказался о попытках втянуть Украину в НАТО
Президент РФ Владимир Путин словом "оборзели" прокомментировал попытки Запада втянуть в НАТО исторические российские территории, на которых проживает русскоговорящее население. Об этом он сказал на встрече с военными корреспондентами.
"То, что там сделали, — это анти-Россию. Не просто создали анти-Россию, создали как основу собственного существования, создали эту анти-Россию и начали её укреплять. В этом проблема. Да и ещё НАТО", — сказал Путин.
Глава государства напомнил, что, когда Украина стала независимой, в её соответствующей декларации написали, что это нейтральное государство.
"И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье, никаких крымских событий, ничего, вдруг заявили, что в НАТО хотят. А НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты. Но мало того, что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО — не оборзели, нет? Полностью", — сказал Путин.
Также на этой встрече Владимир Путин заявил о том, что России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Президент напомнил, что РФ десятилетиями кормила и поддерживала Украину.
Kremlin.ru