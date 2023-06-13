Путин словом "оборзели" высказался о попытках втянуть Украину в НАТО

"То, что там сделали, — это анти-Россию. Не просто создали анти-Россию, создали как основу собственного существования, создали эту анти-Россию и начали её укреплять. В этом проблема. Да и ещё НАТО", — сказал Путин.

"И кто же в 2008 году вдруг при полном здоровье, никаких крымских событий, ничего, вдруг заявили, что в НАТО хотят. А НАТО распахнуло перед ними двери, заявив на известном саммите в Бухаресте, что для Украины двери в НАТО открыты. Но мало того, что обманули всех подряд о том, что НАТО не будет расширяться на восток, но наши исторические территории с населением русскоговорящим в НАТО — не оборзели, нет? Полностью", — сказал Путин.