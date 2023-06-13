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Регион
Опубликовано 13 июня 2023, 14:59

Путин заявил, что Запад гордится поставками оружия Украине

Страны Запада гордятся тем, что они поставляют оружие Украине. Об этом сказал президент России Владимир Путин на встрече с военкорами.

"Когда мы говорили, я сказал, а вы сейчас повторили, что Запад накачивает Украину оружием. Так оно и есть, никто же этого не скрывает. Наоборот, гордятся этим", — отметил он.

Путин: ВСУ потеряли как минимум 160 танков при контрнаступлении
Путин: ВСУ потеряли как минимум 160 танков при контрнаступлении

На этой же встрече Путин заявил, что Вооружённые силы Украины уже потеряли около 25–30% поставленной из-за рубежа военной техники.

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Kremlin.ru

Илья Суриков
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