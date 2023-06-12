Финляндия окончательно вступила в НАТО
В Хельсинки подписана декларация, завершившая интеграцию Финляндии в НАТО
В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.
"Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции", — говорится в сообщении.
Там добавили, что речь именно о формальном этапе интеграции. Военная же часть этого процесса будет продолжаться и потребует ещё несколько лет.
Ранее Лайф писал о том, что на фоне вступления Финляндии в НАТО российские Войска противовоздушной обороны отрабатывали защиту границы на северо-западе России.