Финляндия окончательно вступила в НАТО

В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

"Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции", — говорится в сообщении.

Там добавили, что речь именно о формальном этапе интеграции. Военная же часть этого процесса будет продолжаться и потребует ещё несколько лет.