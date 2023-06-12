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12 июня, 18:07

Финляндия окончательно вступила в НАТО

В Хельсинки подписана декларация, завершившая интеграцию Финляндии в НАТО

В Хельсинки командующий Силами обороны Финляндии генерал Тимо Кивинен и Верховный главком НАТО по трансформации генерал Филипп Лавинь подписали декларацию, которая ставит точку в процессе военной интеграции этой страны в альянс. Об этом сообщают Силы обороны Финляндии.

"Официальная фаза интеграции была успешно завершена, и теперь Силы обороны Финляндии сохранят свои заявленные возможности. В подтверждение выполнения Силами обороны Финляндии задач этапа интеграции сегодня, 12 июня 2023 года, мы объявляем об официальном завершении этапа интеграции", — говорится в сообщении.

Там добавили, что речь именно о формальном этапе интеграции. Военная же часть этого процесса будет продолжаться и потребует ещё несколько лет.

Власти города на севере Финляндии предложили построить военную базу НАТО

Власти города на севере Финляндии предложили построить военную базу НАТО

Ранее Лайф писал о том, что на фоне вступления Финляндии в НАТО российские Войска противовоздушной обороны отрабатывали защиту границы на северо-западе России.

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Силы обороны Финляндии

Андрей Григорьев
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