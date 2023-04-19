КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 11:34

Власти города на севере Финляндии предложили построить военную базу НАТО

Рядом с финским городом Каухавой на западе страны предложили построить военную базу НАТО. С такой инициативой выступили власти населённого пункта, она появилась на сайте администрации. Уточняется, что городское правительство приняло это решение единогласно.

"Каухава — единственный военный аэропорт Финляндии, расположенный в центре Балтийского моря. Аэропорт имеет самую длинную взлётно-посадочную полосу в Западной Финляндии и достигает 2700 метров", — сказано в предложении.

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Там также говорится о том, что аэропорт Каухавы имеет хорошие логистические связи наземным, железнодорожным и морским транспортом. Рядом проходят железная дорога и шоссе, а поблизости есть три порта.

Ранее Лайф писал о том, что на фоне вступления Финляндии в НАТО российские Войска противовоздушной обороны отрабатывали защиту границы на северо-западе России.

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Shutterstock

Илья Суриков
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