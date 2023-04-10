Российские силы ПВО начали отработку защиты границы из-за вступления Финляндии в НАТО

На фоне вступления Финляндии в НАТО и подготовки Швеции к аналогичному действию российские войска противовоздушной обороны отрабатывают защиту границы на северо-западе России. Об этом заявил командующий Войсками ПВО-ПРО, заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин.

"Финляндия вошла в состав блока НАТО. Готовится к вступлению в альянс Швеция. В этих условиях войсками противовоздушной обороны отрабатываются вопросы по защите государственной границы на северо-западе страны в соответствии с возросшим уровнем угроз", — пояснил командующий Войсками ПВО-ПРО.