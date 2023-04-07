В США предупредили Финляндию о "подарке" в честь вступления в НАТО

Народу Финляндии нужно осознать, что теперь, когда их страна вступила в НАТО, им придётся принимать участие в войнах альянса. Об этом пишет обозреватель Брэдли Девлин на страницах American Conservative.

"Поздравляю финнов с тем, что они стали 31-м членом НАТО. Представьте их шок, когда они поймут, что быть членом Североатлантического альянса — это значит сражаться в войнах НАТО", — отмечает автор статьи.

Он считает, что именно военный нейтралитет помог Финляндии выстроить рыночную экономику и надёжную систему социальной защиты во время холодной войны. Отказ от НАТО тогда позволил наладить экономическое сотрудничество с СССР и социалистическим блоком в целом.

"Похоже, финны забыли, что нейтралитет сослужил им хорошую службу", — отмечает Девлин.

Теперь же, подчёркивает он, став членом НАТО, Финляндия создала "ещё один рубеж для эскалации отношений". Он уверен, что, несмотря на внешне сдержанную позицию Москвы, Россия не собирается терпеть соседа, который вступает в военный союз, цель которого — противостояние с ней.