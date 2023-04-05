Горячее соседство: Чем вступление Финляндии в НАТО грозит России Финляндия теперь в НАТО. Директор Центра геополитических исследований ИИР Дмитрий Родионов — о блокаде Санкт-Петербурга, ракетах на Мурманск и ответе России. 4 апреля, 23:40 Солдаты финской армии. Фото © Getty Images / Takimoto Marina / SOPA Images / LightRocket

Итак, Суоми официально стала 31-м членом НАТО.

На самом деле Финляндия, которая, как и Швеция, и Австрия, долгие годы оставалась образцом нейтральности в Европе, де-факто сотрудничает с альянсом с 1994 года, когда она присоединилась к программе "Партнёрство во имя мира". С тех пор она участвует в учениях и военных кампаниях альянса (Югославия, Афганистан), внедряет стандарты НАТО, использует натовское оружие.

Она могла бы вступить в альянс намного раньше, собственно, её общественное мнение готовили к этому давно, особенно стремительными темпами — после 2014-го. Ну, а начало СВО послужило триггером для вступления, причём безо всякого референдума. Просто власти заявили, что Россия представляет опасность — и им срочно нужно вступить в антироссийский блок.

18 мая прошлого года Финляндия подала заявку на вступление, но её путь в альянс занял почти год из-за торгов, которые устроил по этой теме турецкий президент Тайип Реджеп Эрдоган. Впрочем, едва ли кто сомневался, что Финляндия (как и Швеция — только чуть позже, после выборов в Турции) таки станет членом альянса.

Стоит отметить, что, пока шёл процесс, резко увеличилось число совместных учений стран НАТО с Финляндией. Вскоре после подачи финской заявки в порт Хельсинки прибыли корабли альянса, что стало сигналом того, что решение принято.

Чем для нас опасно членство Финляндии в НАТО?

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Одними из таких учений с участием Финляндии прошлым летом стали маневры под названием "Защитник Европы", которые традиционно отрабатывают гипотетическую войну с Россий на всём пространстве от Черного до Балтийского морей. В рамках этих учений были в том числе отработаны стрельбы из РСЗО "Хаймарс", установленных на датском острове Борнхольм. Датские СМИ тогда прямо писали о том, что потенциальной целью мог быть российский Калининград, расстояние от острова до которого — всего 361 километр (при том, что "Хаймарсы" могут использовать заряды дальностью как в 300, так и в 500 км).

Ещё меньше расстояние от шведского Готланда. С финской территории — побольше, но ведь там можно и чего посерьёзнее разместить. И оттуда прекрасно "простреливаются" другие направления.

Расстояние от финской границы до Мурманска всего около 200 км, до Североморска — главной базы нашего Северного флота — чуть-чуть дальше, до центра нашего атомного судостроения — Северодвинска — около 500 км.

Наконец до Санкт-Петербурга — внимание — всего 152 км.

Кроме того, граница между нашими странами составляет 1271 километр — и это самая протяжённая граница России с альянсом. Безусловно, придётся менять подходы к её охране, имея в виду, что она может в любой момент превратиться в линию фронта.

Напомню, накануне Второй мировой у нас была та же проблема: граница с враждебной Финляндией проходила буквально в 30 километрах от Ленинграда. Это и стало поводом для Зимней войны. Накануне большого конфликта с Германией и её сателлитами нужно было отодвинуть границу как можно дальше. И её отодвинули, хотя и достаточно высокой ценой. Сегодня мы этого, разумеется, сделать не можем, а угрозы куда выше.

Ещё одна опасность, которую Финляндия может создать нашей Северной столице, — это "запереть" Финский залив, создав ситуацию морской блокады. Дело в том, что советско-финская граница на эстонском участке проходила практически по центру залива — и после распада СССР получилось так, что Эстония и Финляндия как бы "запирают" акваторию. Тогда, в 1993 году Таллин и Хельсинки отодвинули границы своих территориальных вод (по международным законам она составляет 12 морских миль от берега) от срединной линии на три, образовав таким образом коридор шириной в шесть миль, позволяющий использовать пространство для судоходства, воздушного сообщения над морем и прокладки подводных кабелей и трубопроводов.

Сделано это было в порядке жеста доброй воли, и, согласно международной конвенции о морском праве, они могут в любой момент передумать. 30 лет назад это было бы немыслимо. Но сейчас, когда обе страны стали членами враждебного России военного блока, это вполне возможно, и в случае войны можно даже не сомневаться, что так и будет. Точно так же, как Норвегия и Дания, могут полностью перекрыть вход в Балтику, организовав морскую блокаду ещё и Калининграду.

Будет ли Финляндия воевать с нами?

Финские солдаты – срочники участвуют в военных учениях. Фото © Getty Images / Takimoto Marina / SOPA Images / LightRocket

Конечно, надо понимать, что Финляндия — это не Украина, если сравнивать с точки зрения политической субъектности и элементарной адекватности. Однако, если даже будучи членом НАТО де-факто, но не будучи им де-юре, Финляндия гипотетически могла бы отказаться от участия в войне альянса с Россией, то теперь просто не сможет. Как не сможет воспрепятствовать размещению на своей территории американских ядерных бомб или даже ракет малой и средней дальности с ядерной начинкой, размещать которые в Европе США после выхода из ДРСМД никто не может запретить.

Конечно же, финские власти всё последнее время уверяли нас (как и собственное население), что ни о каком размещении ядерного оружия и речи быть не может, что они никогда не дадут на это согласия. В частности, премьер-министр страны Санна Марин, отвечая на вопрос журналистов о том, допустит ли её страна размещение американского ЯО на своей территории в мирное время, заявила, что им не должны ставить предварительных условий для членства в альянсе и что такой вопрос не обсуждался.

А вот в альянсе считают по-другому. По словам помощника генсека НАТО Камина Грея, альянс не даёт Москве гарантий неразмещения ядерного оружия в Швеции и Финляндии в случае их присоединения. То есть желание самих Стокгольма и Хельсинки как бы и вовсе выводится за скобки — его никто не собирается даже спрашивать. А финская газета Iltalehti прошлой осенью сообщила, что проект договора о членстве Финляндии в НАТО, который позволяет Североатлантическому альянсу размещать ядерное оружие и военные базы на территории страны, уже готов.

Впрочем, общественное мнение в Финляндии к этому тоже готовят. В последние месяцы в финской прессе всё чаще можно встретить запугивание якобы нагнетанием ядерной эскалации со стороны России и обсуждением ядерной войны против нашей страны, едва ли не превентивных ядерных ударов.

Таким образом, с сегодняшнего дня мы получаем под боком самую протяжённую границу с враждебным для нас военным блоком, откуда всего 150 км до нашей Северной столицы, где находится ключ к её новой блокаде, откуда хорошо "простреливается" значительная часть нашей арктической военной и гражданской инфраструктуры, и на территории которой уже в ближайшее время может быть размещена вся номенклатура натовского наступательного потенциала, включая ядерный.

Каким может быть ответ?

Российские военные. Фото © ТАСС / Таисия Воронцова

"Российская Федерация будет вынуждена предпринять ответные меры как военно-технического, так и иного характера в целях купирования угроз нашей национальной безопасности, возникающих в связи со вступлением Финляндии в НАТО", — заявили в МИД РФ.

Какими могут быть эти меры? Разумеется, в первую очередь это изменение подхода к охране границы, вдоль которой должна появиться линия обороны. В том числе в Калининградской области, а также в Карелии возможно развертывание не только "Калибров" в ядерном оснащении, но и стратегических ракет.

Кроме того, вступление Финляндии в НАТО, несомненно, отразится и на наших отношениях с ней. По сути, они и так уже достаточно условны: отсутствует транспортное сообщение, закрыта граница, сведены к минимуму экономические отношения, Финляндия отказалась от наших углеводородов и АЭС. Следующим шагом с нашей стороны может стать разрыв всех двусторонних договоров, в том числе договора об аренде Сайменского канала, соединяющего самую большую в Финляндии систему озёр с Балтийским морем.

Канал был построен в середине позапрошлого века — ещё когда Финляндия была частью России. В 1962 году Хельсинки арендовал наш участок на 50 лет, а в 2013-м аренду продлили ещё на полвека. Разумеется, договор придётся расторгнуть, хотя бы уже из соображений безопасности, чтобы в случае чего у финнов не было возможности отправить военные катера к Выборгу, к "возврату которого давно призывают местные реваншисты".

Надолго ли испорчены отношения?

Вид на Хельсинки. Фото © ТАСС / EPA

Что характерно, первое соглашение об аренде канала было заключено при президенте Урхо Кекконене, который считается идеологом новой эпохи отношений между нашими странами, пришедшей на смену конфронтации, начавшейся сразу после распада Российской империи. Отношений на основе дружбы и взаимной выгоды.

Очевидно, что с сегодняшнего дня всё это в прошлом — и мы вновь вступаем в эпоху конфронтации, которая идёт уже давно, начавшись ещё до прихода к власти правительства Санны Марин, которая недавно, к слову, проиграла выборы. Однако победившие либерал-консерваторы и их лидер, будущий премьер Петтери Орпо являются ещё более рьяными атлантистами и еще хуже настроены по отношению к России. Так что ждать каких-либо улучшений не придётся.

Тем более, что НАТО — это капкан, попасть в который несложно, а вот выпутаться из него….

Авторы Дмитрий Родионов