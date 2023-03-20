Турецкое предательство: Эрдоган решил ободрать Среднюю Азию, Закавказье и НАТО Доктор политических наук, заведующий отделом Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН Владимир Аватков — о том, как султан организует благополучие за счёт финнов и мусульман постсоветских республик 19 марта, 23:40 Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Фото © Getty Images / Sercan Kucuksahin / Anadolu Agency

Главным событием последних месяцев отчаянных попыток финской делегации достучаться до Турции стало инициирование ратификации заявки в турецком парламенте. То есть де-факто вопрос с Финляндией решён. Хельсинки, добро пожаловать в НАТО! Остались лишь юридические и технические вопросы.

И можно долго спорить о том, правильно это или нет, прогнулась ли Анкара под гнётом Вашингтона. Аргументов как за, так и против найдётся достаточно. Главное, что нужно понимать: Турция всегда исходит из представления о собственном благополучии.

Естественно, турецкое правительство спокойно оставило бы вопросы ратификации Финляндии на потом, оставив выборы позади. Однако ребром встал вопрос о стабильности и благополучии Турции. Анкара в последнее время частенько получает ряд сигналов от американцев: заголовки СМИ о кровавой бойне в Турции во время выборов, запрос на открытие черноморских проливов, письмо из Министерства торговли США, как-то связанное с обслуживанием российских самолётов, произведённых за океаном.

США нужно расширение альянса, а турецкие "руки в боки" их совершенно не устраивают. Поэтому, когда на одной чаше весов заявка Финляндии, которая не противоречила требованиям Анкары, а на другой, пусть и временное, но всё же благополучие Турции, выбор становится более чем очевидным.

Своё благополучие Турция получает не только за счёт ситуативного расположения Запада, большую роль в этом играют тюркские государства постсоветского пространства.

Внеочередной саммит Организации тюркских государств в Анкаре понемногу приоткрывает завесу истинных желаний Анкары: процветать во чтобы то ни стало, за счёт всех и каждого, включая братские тюркские народы.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган (справа) и президент Азербайджана Ильхам Алиев (слева) принимают участие во внеочередном саммите глав государств Организации тюркских государств в Анкаре, Турция. Фото © Getty Images / Emin Sansar / Anadolu Agency via Getty Images

Организация тюркских государств возникла в силу турецкого желания распространить своё влияние и вернуть былое имперское величие, но теперь, оказывается, даже туркоцентричные проекты и организации финансируются не турками — банкет организуют участницы ОТГ. Так, в ходе саммита стало известно, что Казахстан готов вложить около $217 млн в Тюркский инвестиционный фонд для расширения внерегиональной торговли и логистики.

Примечательно и пробуждение Туркменистана, долгое время занимавшего исключительно нейтральную и внеблоковую позицию. Туркменистан всё ещё находится в статусе наблюдателя ОТГ, однако Ашхабад надеется присутствовать на следующем саммите в качестве полноправного члена интеграционной организации. Более того, Туркменистан всерьёз думает о реализации масштабных проектов под покровительством Турции: "Мы сможем параллельно с газопроводом проложить и линию электропередачи, если возникнет необходимость", — сообщил председатель Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедов.

Кстати, о благополучии Турции за чужой счёт. Внеочередной саммит посвящён консолидации сил во время стихийных бедствий. А страны тюркского мира стали одними из первых, кто протянул Турции руку помощи после ужасной трагедии — февральских землетрясений. Известен, например, объём финансовой помощи Азербайджана, который помимо гуманитарной помощи и поисково-спасательных отрядов выделил 21,37 млн манатов ($12,7 млн) на восстановление страны. Но туркам всегда нужно больше, в связи с этим Эрдоган надеется на помощь тюркских братьев для победы на президентских выборах. Как говорится, на войне все средства хороши, правда, сами средства и инструменты турецким лидером озвучены не были.

Подытоживая, хочется сказать, что турецкое лобби старается на славу. Так грамотно отработать тюркские государства постсоветского пространства надо уметь. Финансируют "турецкие хотелки" в виде инвестиционного фонда, оказывают всяческую поддержку после землетрясений — от гуманитарной до финансовой, даже Туркменистан удалось разбудить.

Авторы Владимир Аватков