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2 июля, 20:19

"Кусают локти": Медведев высказался об ушедших из России компаниях

Медведев: Ушедшие из России европейские компании сейчас кусают локти

Европейские компании надолго потеряли российский рынок и сейчас кусают локти, оценивая убытки. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

По оценке Медведева, компании Европы лишились рынка России надолго, а их инвестиции обнулились, несмотря на то что производства на территории страны остались. Теперь данные мощности перешли в собственность РФ, напомнил он.

"Их [европейские] фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но, исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном, молчат, глотая слёзы утраченных доходов", написал Медведев.

Политик также отметил, что связи с европейскими странами существенно уменьшились, однако не исчезли полностью, а "с Глобальным Югом и не менее Глобальным Востоком — значительно выросли" и вся продукция из Европы, в которой была необходимость у России, оказалась замещена другими товарами.

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Ранее глава государства Владимир Путин заявил, что компании из РФ могут шаг за шагом осваивать мировые рынки. По его словам, эта работа должна начаться с ближайших стран. Затем предприниматели могут двигаться в страны ШОС и БРИКС. По его словам, рынок является невероятно большим.

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Unsplash

Юлия Коновалова
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