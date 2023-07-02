"Кусают локти": Медведев высказался об ушедших из России компаниях

Европейские компании надолго потеряли российский рынок и сейчас кусают локти, оценивая убытки. Такое мнение высказал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

По оценке Медведева, компании Европы лишились рынка России надолго, а их инвестиции обнулились, несмотря на то что производства на территории страны остались. Теперь данные мощности перешли в собственность РФ, напомнил он.

"Их [европейские] фирмы кусают свои старческие локти, чистят балансы от убытков, но, исходя из пресловутой политкорректности и, что скрывать, трусости перед заокеанским сюзереном, молчат, глотая слёзы утраченных доходов", — написал Медведев.

Политик также отметил, что связи с европейскими странами существенно уменьшились, однако не исчезли полностью, а "с Глобальным Югом и не менее Глобальным Востоком — значительно выросли" и вся продукция из Европы, в которой была необходимость у России, оказалась замещена другими товарами.