Компромисс между Россией и Западом для разрешения текущего противостояния возможен, однако лишь при учёте интересов Москвы. О такой вероятности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Так, Медведев подчеркнул, что уступки допустимы, однако "с пониманием нескольких принципиальных моментов". Во-первых, это максимальный учёт интересов Москвы: например, никакой анти-России в мире не должно быть, а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован".

Кроме того, итоги тотального противостояния следует закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта. Может потребоваться и "аккуратная пересборка" ООН и других международных организаций, продолжил Медведев.

Однако также зампред добавил, что на данный момент не уверен в возможности выйти на путь компромиссов, так как Запад сейчас "науськивает киевский режим на войну до последнего украинца".