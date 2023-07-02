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2 июля, 19:59

Медведев оценил вероятность компромисса между Россией и Западом

Медведев: Россия готова к компромиссам с Западом при учёте всех её интересов

Компромисс между Россией и Западом для разрешения текущего противостояния возможен, однако лишь при учёте интересов Москвы. О такой вероятности заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в статье "Эпоха противостояния", опубликованной в "Российской газете".

Так, Медведев подчеркнул, что уступки допустимы, однако "с пониманием нескольких принципиальных моментов". Во-первых, это максимальный учёт интересов Москвы: например, никакой анти-России в мире не должно быть, а "киевский нацистский режим должен быть аннигилирован".

Кроме того, итоги тотального противостояния следует закрепить в новом документе типа Хельсинкского акта. Может потребоваться и "аккуратная пересборка" ООН и других международных организаций, продолжил Медведев.

Однако также зампред добавил, что на данный момент не уверен в возможности выйти на путь компромиссов, так как Запад сейчас "науськивает киевский режим на войну до последнего украинца".

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В статье Медведев также заявил, что России следовало бы временно приостановить дипломатические отношения с некоторыми странами, в числе которых, в частности, Финляндия, Польша и Великобритания.

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kremlin.ru

Юлия Коновалова
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