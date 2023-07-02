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2 июля, 10:02

Медведев сравнил Украину с Землёй Санникова, напомнив, что такой страны не было

Требование украинских властей о сохранении её целостности в границах 1991 года для начала переговоров с Россией несостоятельно, так как у Незалежной нет своих границ. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", написал он в телеграм-канале.

Свой пост политик сопроводил отрывком из фильма "Земля Санникова" 1973 года, снятого по мотивам одноимённого научно-фантастического романа Владимира Обручева.

Землёй Санникова называют мифический клочок суши в Северном Ледовитом океане, на поиски которого в 1900 году из Кронштадта отправилась шхуна "Заря" барона Эдуарда Толля. Не добившись результата, он погиб.

Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означает воссоединение с Россией

Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означает воссоединение с Россией

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для начала переговоров с Россией выход ВСУ на границы 1991 года. Глава государства отметил, что они включают в себя юго-восток страны и Крым.

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ТАСС / Сергей Карпухин

Матвей Константинов
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