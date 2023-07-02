Медведев сравнил Украину с Землёй Санникова, напомнив, что такой страны не было
Требование украинских властей о сохранении её целостности в границах 1991 года для начала переговоров с Россией несостоятельно, так как у Незалежной нет своих границ. Об этом заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Это границы областей России и когда-то губерний Российской империи, а не мифической Украины. Украина — это Земля Санникова, основанная Лениным. Была недолго и исчезла с карты. Нету такой земли. Что бы там ни думали на Западе и в оккупированном русском городе Киеве", — написал он в телеграм-канале.
Свой пост политик сопроводил отрывком из фильма "Земля Санникова" 1973 года, снятого по мотивам одноимённого научно-фантастического романа Владимира Обручева.
Землёй Санникова называют мифический клочок суши в Северном Ледовитом океане, на поиски которого в 1900 году из Кронштадта отправилась шхуна "Заря" барона Эдуарда Толля. Не добившись результата, он погиб.
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский назвал условием для начала переговоров с Россией выход ВСУ на границы 1991 года. Глава государства отметил, что они включают в себя юго-восток страны и Крым.
ТАСС / Сергей Карпухин