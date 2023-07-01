Зеленский назвал условия для переговоров с Россией по достижению мира

Переговоры Украины с РФ будут возможны только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Так он ответил на вопрос о том, какие условия могут подтолкнуть власти Киева к переговорам с Россией по установлению мира, пишет "РБК-Украина".

"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", — указал Зеленский.