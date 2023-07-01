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Опубликовано 1 июля 2023, 17:38
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Зеленский назвал условия для переговоров с Россией по достижению мира

Зеленский назвал выход ВСУ на границы 1991 года условием для переговоров с РФ

Переговоры Украины с РФ будут возможны только после выхода ВСУ на границы 1991 года. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский.

Так он ответил на вопрос о том, какие условия могут подтолкнуть власти Киева к переговорам с Россией по установлению мира, пишет "РБК-Украина".

"Это границы 1991 года, включающие не только юго-восток Украины, но и Крым", — указал Зеленский.

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Ранее Лайф рассказывал о том, что в Киеве заговорили о мирных переговорах с Москвой при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко. До этого много месяцев украинские власти отказывались говорить с РФ. В то же время пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о том, что никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается.

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Getty Images / Carl Court

Илья Суриков
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