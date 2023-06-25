В Киеве внезапно заикнулись о мирных переговорах с Москвой при участии Лукашенко

Белорусский лидер Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по мирному урегулированию между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остаётся в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал Данилов в соцсетях.

Стоит отметить, что на протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники.