В Киеве внезапно заикнулись о мирных переговорах с Москвой при участии Лукашенко
Секретарь СНБО Данилов допустил участие Лукашенко в переговорах Москвы и Киева
Белорусский лидер Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по мирному урегулированию между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.
"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остаётся в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал Данилов в соцсетях.
Стоит отметить, что на протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники.
Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет даже "хлипкого фундамента" для диалога с Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что указывает на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой.
Сайт президента Белоруссии