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25 июня, 17:36

В Киеве внезапно заикнулись о мирных переговорах с Москвой при участии Лукашенко

Секретарь СНБО Данилов допустил участие Лукашенко в переговорах Москвы и Киева

Белорусский лидер Александр Лукашенко может принять участие в переговорах по мирному урегулированию между Москвой и Киевом. Такое заявление сделал секретарь Совета национальной безопасности (СНБО) Украины Алексей Данилов.

"Настоящая группа российских будущих переговорщиков с Украиной уже есть, но пока остаётся в тени, однако не исключено участие в этом процессе Лукашенко", — написал Данилов в соцсетях.

Стоит отметить, что на протяжении многих месяцев секретарь СНБО Незалежной твердил, что Киев плотно закрыл двери для переговоров с Москвой. Аналогичную позицию выражали советник главы офиса украинского лидера Михаил Подоляк и другие чиновники.

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Ранее в Кремле заявили, что сейчас нет даже "хлипкого фундамента" для диалога с Киевом. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков объяснил, что указывает на отсутствие желания украинской стороны вести переговоры с Москвой.

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