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13 июня, 16:14

Путин напомнил, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине

Российская сторона никогда не отказывалась от мирных переговоров по урегулированию ситуации на Украине. Об этом напомнил президент Владимир Путин в ходе встречи с военкорами во вторник, 13 июня.

"Мы никогда не отказывались от ведения переговоров, которые могут привести к мирному урегулированию. Мы всегда об этом говорим. Более того, в ходе переговоров в Стамбуле мы же парафировали этот документ, а они просто выбросили его потом — и всё", — сказал российский лидер.

Путин: Власти Украины "выбросили" все договорённости после отхода ВС РФ от Киева

Путин: Власти Украины "выбросили" все договорённости после отхода ВС РФ от Киева

Ранее в ходе той же встречи Владимир Путин заявил о том, что России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Президент напомнил, что РФ десятилетиями кормила и поддерживала Украину.

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ТАСС / POOL / Владимир Астапкович

Александр Юнашев
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