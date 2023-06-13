Путин: Власти Украины "выбросили" все договорённости после отхода ВС РФ от Киева
Власти Украины "выбросили" все достигнутые в марте прошлого года договорённости после отхода российских войск от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На встрече с военкорами глава государства отметил, что во время переговоров в марте 2022 года между российской и украинской сторонами Москва регулярно поднимала вопрос о том, что Киев поддерживает неонацистское движение. Как указал Путин, речь шла о том, чтобы в украинском законодательстве ввели соответствующие ограничения.
"В целом, кстати говоря, об этом даже договорились в ходе того раунда переговоров, до того, как наши войска отошли от Киева, потому что после этого они всё выбросили, все наши договорённости", — сказал Путин.
Также на этой встрече Владимир Путин заявил о том, что России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Президент напомнил, что РФ десятилетиями кормила и поддерживала Украину.
ТАСС / Гавриил Григоров