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Опубликовано 13 июня 2023, 14:58

Путин: Власти Украины "выбросили" все договорённости после отхода ВС РФ от Киева

Власти Украины "выбросили" все достигнутые в марте прошлого года договорённости после отхода российских войск от Киева. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

На встрече с военкорами глава государства отметил, что во время переговоров в марте 2022 года между российской и украинской сторонами Москва регулярно поднимала вопрос о том, что Киев поддерживает неонацистское движение. Как указал Путин, речь шла о том, чтобы в украинском законодательстве ввели соответствующие ограничения.

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"В целом, кстати говоря, об этом даже договорились в ходе того раунда переговоров, до того, как наши войска отошли от Киева, потому что после этого они всё выбросили, все наши договорённости", — сказал Путин.

Также на этой встрече Владимир Путин заявил о том, что России не давали шансов выстроить нормальные отношения с украинским народом. Президент напомнил, что РФ десятилетиями кормила и поддерживала Украину.

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ТАСС / Гавриил Григоров

Александр Юнашев
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