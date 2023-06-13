Путин: Запад надул и кинул Россию с Минскими соглашениями
Западные страны кинули и надули Россию с Минскими соглашениями, не собираясь их выполнять. Об этом в ходе встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин.
"Теперь мы знаем, что наши так называемые партнёры нас просто надули, как в народе говорят — кинули просто, и не собирались ничего выполнять, оказывается... Ну и всё дошло до сегодняшней ситуации", — сказал глава государства.
Напомним, экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель однажды заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Позднее Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова Меркель подтвердил экс-президент Франции Франсуа Олланд. При этом недавно бывший украинский президент Пётр Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину. По его словам, сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО, "купил оружие и технику". Однако эксперты нашли объяснение, почему Порошенко вдруг вспомнил про эти соглашения.