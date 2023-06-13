Путин: Запад надул и кинул Россию с Минскими соглашениями

Западные страны кинули и надули Россию с Минскими соглашениями, не собираясь их выполнять. Об этом в ходе встречи с военкорами заявил президент РФ Владимир Путин.

"Теперь мы знаем, что наши так называемые партнёры нас просто надули, как в народе говорят — кинули просто, и не собирались ничего выполнять, оказывается... Ну и всё дошло до сегодняшней ситуации", — сказал глава государства.