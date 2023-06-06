Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину
Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что Минские соглашения позволили обеспечить Украину достаточным количеством оружия. В интервью газете Corriere della Sera он заявил, что сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО.
В беседе с газетой он признал, что Минские соглашения всё-таки были нужны, несмотря на то что они "провалились". Порошенко заявил, что сразу же после подписания документа он пригласил в Киев инструкторов НАТО, "купил оружие и технику". Экс-лидер Незалежной утверждает, что именно он сформировал нынешнюю украинскую армию.
"Именно президент [США Джо] Байден отменил санкции, которые мешали давать нам оружие, мы всегда должны помнить об этом, но именно мы выстроили живой щит сопротивления. <…> С Минском я выиграл время, и теперь у нас есть оружие, деньги и союзники", — похвалился Порошенко.
Лайф ранее писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением.
ТАСС / Анна Марченко