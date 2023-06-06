Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину

Экс-президент Украины Пётр Порошенко считает, что Минские соглашения позволили обеспечить Украину достаточным количеством оружия. В интервью газете Corriere della Sera он заявил, что сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО.

В беседе с газетой он признал, что Минские соглашения всё-таки были нужны, несмотря на то что они "провалились". Порошенко заявил, что сразу же после подписания документа он пригласил в Киев инструкторов НАТО, "купил оружие и технику". Экс-лидер Незалежной утверждает, что именно он сформировал нынешнюю украинскую армию.