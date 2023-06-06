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6 июня, 12:30

Политолог рассказал, почему Порошенко вдруг вспомнил про Минские соглашения

Политолог Ярошенко: Порошенко пытается набрать очки перед выборами президента

Бывший президент Украины Пётр Порошенко делает громкие заявления про Минские соглашения, чтобы набрать очки перед выборами, которые пройдут в стране в 2024 году. Такое предположение сделал политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360".

Так, Порошенко пытается дегероинизировать нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского и обвинить в том, что тот пришёл "на всё готовенькое". А сам экс-президент якобы создал мощную армию, которая именно благодаря ему сопротивляется. Однако Порошенко допускает огромную ошибку, ведь всё может повернуться против него в случае неудачи украинского контрнаступления.

"Зеленский скажет, что Порошенко не использовал время, которое у него было, и всё разворовал", — подчеркнул Ярошенко.

Политолог напомнил, что после заключения Минских соглашений Киев не намеревался признавать независимость республик Донбасса, а хотел решить вопрос военным путём. Нынешние атаки на Белгородскую область только подтверждают планы Киева по захвату ЛНР и ДНР до февраля 2022 года. В дальнейшем Украина собиралась перебросить свои силы на приграничные российские территории и оккупировать их, уверен политолог.

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Лайф ранее писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением. При этом недавно Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину. По словам экс-лидера Незалежной, сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО, "купил оружие и технику".

Обложка ©

ТАСС / Zuma

Светлана Оперук
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