Политолог рассказал, почему Порошенко вдруг вспомнил про Минские соглашения
Политолог Ярошенко: Порошенко пытается набрать очки перед выборами президента
Бывший президент Украины Пётр Порошенко делает громкие заявления про Минские соглашения, чтобы набрать очки перед выборами, которые пройдут в стране в 2024 году. Такое предположение сделал политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360".
Так, Порошенко пытается дегероинизировать нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского и обвинить в том, что тот пришёл "на всё готовенькое". А сам экс-президент якобы создал мощную армию, которая именно благодаря ему сопротивляется. Однако Порошенко допускает огромную ошибку, ведь всё может повернуться против него в случае неудачи украинского контрнаступления.
"Зеленский скажет, что Порошенко не использовал время, которое у него было, и всё разворовал", — подчеркнул Ярошенко.
Политолог напомнил, что после заключения Минских соглашений Киев не намеревался признавать независимость республик Донбасса, а хотел решить вопрос военным путём. Нынешние атаки на Белгородскую область только подтверждают планы Киева по захвату ЛНР и ДНР до февраля 2022 года. В дальнейшем Украина собиралась перебросить свои силы на приграничные российские территории и оккупировать их, уверен политолог.
Лайф ранее писал, что бывший канцлер ФРГ Ангела Меркель в одном из интервью заявила, что Минские соглашения были подписаны с целью "дать Украине время". Президент России Владимир Путин признался, что разочарован этим признанием. Позже слова экс-канцлера подтвердил бывший президент Франции Франсуа Олланд, выступив с подобным заявлением. При этом недавно Порошенко заявил, что Минские соглашения помогли ему вооружить Украину. По словам экс-лидера Незалежной, сразу же после заключения договорённостей он пригласил инструкторов НАТО, "купил оружие и технику".
ТАСС / Zuma