Политолог рассказал, почему Порошенко вдруг вспомнил про Минские соглашения

Бывший президент Украины Пётр Порошенко делает громкие заявления про Минские соглашения, чтобы набрать очки перед выборами, которые пройдут в стране в 2024 году. Такое предположение сделал политолог Алексей Ярошенко в беседе с телеканалом "360".

Так, Порошенко пытается дегероинизировать нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского и обвинить в том, что тот пришёл "на всё готовенькое". А сам экс-президент якобы создал мощную армию, которая именно благодаря ему сопротивляется. Однако Порошенко допускает огромную ошибку, ведь всё может повернуться против него в случае неудачи украинского контрнаступления.

"Зеленский скажет, что Порошенко не использовал время, которое у него было, и всё разворовал", — подчеркнул Ярошенко.