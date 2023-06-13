Регион

Уведомления отключены

13 июня, 14:11

Путин напомнил, как Россия пыталась стать для Запада "своей"

Россия раньше пыталась стать "своей" для западных стран и даже была готова вступить в НАТО. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня. Глава государства напомнил, что мы пришли к Западу с предложениями, а с нами "даже не захотели разговаривать".

"Мы считали, что мы свои, "буржуинские", мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил — давайте нас рассмотрим. Нас щёлк оттуда — даже рассматривать не стали", указал российский лидер.

Путин: Россию "просто послали подальше" при попытках договориться о нерасширении НАТО

Путин: Россию "просто послали подальше" при попытках договориться о нерасширении НАТО

Напомним, что в феврале 2022 года Владимир Путин впервые рассказал о реакции бывшего американского лидера Билла Клинтона на предложение рассмотреть возможность вступления России в НАТО. По его словам, экс-коллега был весьма сдержан.

Обложка ©

Kremlin.ru

Александр Юнашев
  • Новости
  • Путин
  • НАТО
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров