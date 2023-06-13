Путин напомнил, как Россия пыталась стать для Запада "своей"
Россия раньше пыталась стать "своей" для западных стран и даже была готова вступить в НАТО. Об этом рассказал президент Владимир Путин на встрече с военкорами во вторник, 13 июня. Глава государства напомнил, что мы пришли к Западу с предложениями, а с нами "даже не захотели разговаривать".
"Мы считали, что мы свои, "буржуинские", мы хотим быть в этой семье так называемых цивилизованных народов. И в НАТО я удочки забросил — давайте нас рассмотрим. Нас щёлк оттуда — даже рассматривать не стали", — указал российский лидер.
Напомним, что в феврале 2022 года Владимир Путин впервые рассказал о реакции бывшего американского лидера Билла Клинтона на предложение рассмотреть возможность вступления России в НАТО. По его словам, экс-коллега был весьма сдержан.