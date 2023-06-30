Лавров увидел признаки шизофрении в высказываниях Запада об украинском конфликте

Высказывания госсекретаря США Энтони Блинкена о завершении конфликта на Украине "дипломатическим путём" выглядят шизофренически. Об этом заявил в пятницу, 30 июня, министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что Запад постоянно говорит о необходимости сначала победить нашу страну, что никак не вяжется с их призывом к переговорам.

"Это всё говорится практически одновременно с заявлениями того же госсекретаря Блинкена, тех же руководителей Совета национальной безопасности США, тех же деятелей Евросоюза и НАТО, которые говорят: Украина сначала должна победить и осуществить успешное контрнаступление, а только потом мы решим вести переговоры. Это уже шизофреническая ситуация", — сказал Лавров.