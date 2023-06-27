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27 июня, 10:08

Кремль высказался о секретных переговорах по Украине без России

Песков: В Кремле не знают о международной встрече по Украине в Копенгагене

Кремлю ничего не известно о международной встрече по Украине на высоком уровне в Копенгагене, в которой участвовали представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

"Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться", сказал он.

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Напомним, немецкий телеканал ARD сообщил о встрече в Копенгагене дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Якобы на ней было решено начать переговоры по урегулированию украинского кризиса в июле.

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ТАСС / Михаил Метцель

Матвей Константинов
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