Кремль высказался о секретных переговорах по Украине без России

Кремлю ничего не известно о международной встрече по Украине на высоком уровне в Копенгагене, в которой участвовали представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.

"Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться", — сказал он.