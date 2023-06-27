Кремль высказался о секретных переговорах по Украине без России
Песков: В Кремле не знают о международной встрече по Украине в Копенгагене
Кремлю ничего не известно о международной встрече по Украине на высоком уровне в Копенгагене, в которой участвовали представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии, а также советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом заявил пресс-секретарь президент России Дмитрий Песков.
"Кремлю об этом ничего не известно, и, наверное, нужно в канал ARD обращаться", — сказал он.
Напомним, немецкий телеканал ARD сообщил о встрече в Копенгагене дипломатов западных стран, а также представителей Бразилии, Индии, Китая и ЮАР. Якобы на ней было решено начать переговоры по урегулированию украинского кризиса в июле.
ТАСС / Михаил Метцель