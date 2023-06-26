Тема переговоров по украинскому кризису муссируется с самого его начала. Сейчас наступает та фаза конфликта, когда за неимением новых рычагов давления на Россию Запад пытается привлечь на свою сторону нейтральные или дружественные РФ страны для формирования новых точек соприкосновения. Об этом в беседе с Лайфом заявил политолог, член экспертного клуба "Дигория" Кирилл Котов, комментируя информацию немецких СМИ о том, что Запад хочет провести в июле "официальные мирные переговоры" по Украине.

Ранее немецкий телеканал ARD сообщил, что в датском Копенгагене прошла встреча на высоком уровне, в которой участвовали представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии, а также Джейк Салливан — советник президента США по национальной безопасности. По данным журналистов, в ходе переговоров было принято решение о проведении в июле мирных переговоров по Украине. При этом об участии России в них ничего не говорилось.

Собеседник Лайфа считает, что западным элитам невыгодно завершение конфликта, так как сейчас они находятся на подъёме. Однако при этом они должны делать вид, что стремятся к обратному, подчеркнул Котов.

"Военные структуры получают внушительные контракты, политики получают деньги за лоббирование интересов — никому не выгодно останавливать такой денежный поток. Однако есть крайняя необходимость демонстрировать в публичном поле приверженность идеям гуманизма и заверять своих граждан о намерении завершить конфликт. Создание активной видимости работы помогает элитам продержаться у власти и продолжать получать от этого дивиденды", — объяснил эксперт.

Политолог добавил, что при всём этом для Запада ещё и важно перманентно ослаблять Россию, именно поэтому оппоненты РФ пытаются привлечь партнёров Москвы на свою сторону. Котов усомнился в том, что в июле будет начат какой-либо переговорный процесс. В связи с этим эксперт напомнил, что на Украине действует закон, запрещающий переговоры с Россией. Такой замкнутый круг не даёт решать возникающие проблемы в конструктивном ключе, резюмировал член экспертного клуба "Дигория".