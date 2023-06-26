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Регион
Опубликовано 26 июня 2023, 10:39
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Запад хочет провести переговоры по Украине, но насчёт участия в них России молчит

ARD: Официальные мирные переговоры по Украине могут начаться в июле

В июле могут начаться "официальные мирные переговоры" по Украине. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.

Согласно информации Tagesschau — портала ARD, в датском Копенгагене провели встречу на высоком уровне, в которой участвовали представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии, а также Джейк Салливан — советник президента США по национальной безопасности. В ходе встречи было принято решение о проведении в июле мирных переговоров по Украине.

Авторы материала отмечают важность такого шага для начала дипломатического урегулирования. При этом об участии в переговорах России ничего не сообщается.

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Закрытая встреча на тему "Как достичь устойчивого и справедливого мира на Украине" в столице Дании прошла с 24 по 25 июня. Однако Россию на встречу не позвали. Отчасти потому, что это было бы воспринято многими как признание краха "международной изоляции" Владимира Путина и потеря позиций США.

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ТАСС / AP / Turkish Defence Ministry

Юрий Лысенко
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