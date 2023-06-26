Запад хочет провести переговоры по Украине, но насчёт участия в них России молчит
ARD: Официальные мирные переговоры по Украине могут начаться в июле
В июле могут начаться "официальные мирные переговоры" по Украине. Об этом сообщил немецкий телеканал ARD.
Согласно информации Tagesschau — портала ARD, в датском Копенгагене провели встречу на высоком уровне, в которой участвовали представители Китая, Индии, Южной Африки и Бразилии, а также Джейк Салливан — советник президента США по национальной безопасности. В ходе встречи было принято решение о проведении в июле мирных переговоров по Украине.
Авторы материала отмечают важность такого шага для начала дипломатического урегулирования. При этом об участии в переговорах России ничего не сообщается.
Закрытая встреча на тему "Как достичь устойчивого и справедливого мира на Украине" в столице Дании прошла с 24 по 25 июня. Однако Россию на встречу не позвали. Отчасти потому, что это было бы воспринято многими как признание краха "международной изоляции" Владимира Путина и потеря позиций США.
ТАСС / AP / Turkish Defence Ministry