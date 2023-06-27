Кремль отреагировал на желание Киева привлечь к переговорам Лукашенко

Никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предположения, что белорусский лидер Александр Лукашенко мог бы выступить посредником в переговорном процессе. По словам представителя Кремля, Запад и Киев полностью исключают возможность любого диалога.

"Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, ещё раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается", — отметил Песков.