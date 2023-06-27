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27 июня, 09:59

Кремль отреагировал на желание Киева привлечь к переговорам Лукашенко

Песков: Никаких предпосылок для начала переговоров по Украине не просматривается

Никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается. Об этом сообщил журналистам во вторник, 27 июня, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя предположения, что белорусский лидер Александр Лукашенко мог бы выступить посредником в переговорном процессе. По словам представителя Кремля, Запад и Киев полностью исключают возможность любого диалога.

"Что касается переговорного аспекта в контексте украинского кризиса, ещё раз можно повторить: в настоящий момент никаких предпосылок для такой возможности не усматривается", — отметил Песков.

Зачем Киев предложил Лукашенко для переговоров с Москвой

Зачем Киев предложил Лукашенко для переговоров с Москвой

Ранее Лайф писал, что в Киеве внезапно заикнулись о мирных переговорах с Москвой при участии президента Белоруссии Александра Лукашенко. При этом на протяжении многих месяцев украинские власти твердили, что плотно закрыли дверь для диалога с Москвой.

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Vitolda Klein / Unsplash

Марина Калегина
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