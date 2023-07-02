Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означает воссоединение с Россией

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года правильное в контексте того, что в 1991 году Незалежная состояла в одном государстве с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы", — сказал Рогов.

По его словам, предложение украинского президента о мирных переговорах с Россией в таком контексте можно рассмотреть.