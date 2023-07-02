ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 2 июля 2023, 07:47
17541

Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означает воссоединение с Россией

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года правильное в контексте того, что в 1991 году Незалежная состояла в одном государстве с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы", — сказал Рогов.

По его словам, предложение украинского президента о мирных переговорах с Россией в таком контексте можно рассмотреть.

Напомним, накануне Владимир Зеленский решил поставить условие для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта — выход ВСУ на границы 1991 года. При этом, как неоднократно заявляли в Кремле, никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается.

Китайцы предрекли фарсу Зеленского скорый конец
Китайцы предрекли фарсу Зеленского скорый конец
BannerImage

ТАСС / AP / Nazar Furyk

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar