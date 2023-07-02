Регион

Уведомления отключены

2 июля, 07:47

Рогов: Возврат Украины к границам 1991 года означает воссоединение с Россией

Предложение президента Украины Владимира Зеленского о возвращении страны к границам 1991 года правильное в контексте того, что в 1991 году Незалежная состояла в одном государстве с Россией. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Считаю, что это отличная инициатива, потому что в 1991 году мы были в одном государстве, столицей которого был город Москва. Здесь я с Зеленским согласен, давно нам пора выходить на эти границы", — сказал Рогов.

По его словам, предложение украинского президента о мирных переговорах с Россией в таком контексте можно рассмотреть.

Напомним, накануне Владимир Зеленский решил поставить условие для начала переговоров с Россией по урегулированию конфликта — выход ВСУ на границы 1991 года. При этом, как неоднократно заявляли в Кремле, никаких предпосылок для начала переговоров по ситуации вокруг Украины не просматривается.

Китайцы предрекли фарсу Зеленского скорый конец

Китайцы предрекли фарсу Зеленского скорый конец

Обложка ©

ТАСС / AP / Nazar Furyk

Максим Плетнёв
  • Новости
  • Украина
  • Владимир Зеленский
  • Специальная военная операция на Украине
  • Мировая политика
  • Политика

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров