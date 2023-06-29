Путин перешёл на английский, говоря о завоевании мировых рынков
Путин: Российские компании могут осваивать мировые рынки, начиная с СНГ и ШОС
Президент РФ Владимир Путин на форуме АСИ. Фото © LIFE / Андрей Тишин
Компании из РФ могут шаг за шагом осваивать мировые рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
По его словам, эта работа должна начаться с ближайших стран. Затем предприниматели могут двигаться в страны ШОС и БРИКС. По его словам, рынок является невероятно большим.
"Мы все здесь взрослые люди, а вы — предприниматели. Вы знаете, что всё делается постепенно, step by step ("шаг за шагом". — Прим. Лайфа). Начнём с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС", — отметил президент РФ.
Ранее Лайф писал о том, что президент РФ Владимир Путин поблагодарил россиян за поддержку, которую они выразили в связи с событиями 24 июня, когда в стране была совершена попытка вооружённого мятежа.