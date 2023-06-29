Путин перешёл на английский, говоря о завоевании мировых рынков

Компании из РФ могут шаг за шагом осваивать мировые рынки. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

По его словам, эта работа должна начаться с ближайших стран. Затем предприниматели могут двигаться в страны ШОС и БРИКС. По его словам, рынок является невероятно большим.

"Мы все здесь взрослые люди, а вы — предприниматели. Вы знаете, что всё делается постепенно, step by step ("шаг за шагом". — Прим. Лайфа). Начнём с ближайших соседей, со стран СНГ, потом страны ШОС, БРИКС", — отметил президент РФ.