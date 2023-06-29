Путин поблагодарил россиян за поддержку в связи с событиями 24 июня
Владимир Путин на форуме АСИ "Сильные идеи для нового времени". Фото © LIFE / Андрей Тишин
Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", поблагодарил россиян за поддержку, которую они выразили в связи с событиями 24 июня, когда в стране была совершена попытка вооружённого мятежа.
Гендиректор АСИ Светлана Чупшева, открывая форум, заявила, что все граждане в этот день были вместе с президентом, вся страна переживала, и ещё раз выразила поддержку Путину. Присутствующие в зале в подтверждение этих слова стоя поаплодировали.
"Дорогие друзья, добрый день. Спасибо", — сказал Путин.
Лайф напоминает, поздно вечером в пятницу, 23 июня, бойцы ЧВК "Вагнер" во главе с Евгением Пригожиным организовали вооружённый мятеж на территории России. Президент Владимир Путин обратился к россиянам и заявил, что страну пытаются толкнуть к братоубийству и капитуляции. На следующий день президент Белоруссии Александр Лукашенко по согласованию с Путиным провёл переговоры с основателем ЧВК "Вагнер", и тот согласился остановить движение бойцов по территории РФ. Уголовные дела против мятежников были прекращены, они вернулись в свои полевые лагеря.