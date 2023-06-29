Путин поблагодарил россиян за поддержку в связи с событиями 24 июня

Президент РФ Владимир Путин, выступая на форуме Агентства стратегических инициатив "Сильные идеи для нового времени", поблагодарил россиян за поддержку, которую они выразили в связи с событиями 24 июня, когда в стране была совершена попытка вооружённого мятежа.

Гендиректор АСИ Светлана Чупшева, открывая форум, заявила, что все граждане в этот день были вместе с президентом, вся страна переживала, и ещё раз выразила поддержку Путину. Присутствующие в зале в подтверждение этих слова стоя поаплодировали.