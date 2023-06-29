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29 июня, 12:41

Путин назвал основу суверенитета России

Путин: Сильное и ответственное гражданское общество — это основа суверенитета РФ

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сильное и ответственное гражданское общество — это основа суверенитета нашей страны. Глава государства отметил, что сегодня значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.

"Общественные, предпринимательские, волонтёрские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны", — сказал президент на пленарном форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".

Путин оставил рисунок на сенсорной доске на форуме АСИ

Путин оставил рисунок на сенсорной доске на форуме АСИ

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на жест Путина морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" и пожал ему руку по прилёте в Дербент. По его словам, президент России держит под личным контролем ядерные силы страны постоянно.

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Telegram / Кремль. Новости

Наталья Исакова
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