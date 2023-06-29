Путин назвал основу суверенитета России

Российский лидер Владимир Путин заявил, что сильное и ответственное гражданское общество — это основа суверенитета нашей страны. Глава государства отметил, что сегодня значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.

"Общественные, предпринимательские, волонтёрские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны", — сказал президент на пленарном форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".