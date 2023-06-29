Путин назвал основу суверенитета России
Путин: Сильное и ответственное гражданское общество — это основа суверенитета РФ
Российский лидер Владимир Путин заявил, что сильное и ответственное гражданское общество — это основа суверенитета нашей страны. Глава государства отметил, что сегодня значим и важен вклад в общее дело каждого гражданина России.
"Общественные, предпринимательские, волонтёрские инициативы — это настоящий мотор развития, а сильное, ответственное гражданское общество — основа суверенитета нашей страны", — сказал президент на пленарном форуме Агентства стратегических инициатив (АСИ) "Сильные идеи для нового времени".
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на жест Путина морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" и пожал ему руку по прилёте в Дербент. По его словам, президент России держит под личным контролем ядерные силы страны постоянно.
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