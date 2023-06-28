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28 июня, 18:45

Песков отреагировал на жест Путина морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком"

Песков подтвердил Лайфу, что Путин "всегда контролирует ядерные силы"

<p>Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте. Фото © LIFE</p>

Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте. Фото © LIFE

Президент России Владимир Путин держит под личным контролем ядерные силы страны постоянно. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить сегодняшний яркий эпизод, когда российский лидер по прилёте в Дербент поправил форму офицеру с "чёрным чемоданчиком" и пожал ему руку.

Представитель Кремля коротко заметил, что Путин всегда контролирует ядерные силы. По его словам, в руках офицера тот самый "ядерный чемоданчик".

Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте

Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте

Ранее днём Путин прибыл в Дербент, где проводит совещание по развитию туризма. В рамках поездки президент осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала и заслушал информацию о развитии туризма в регионе. Позже глава государства посетил мечеть Джума, где ему в качестве подарка преподнесли Коран.

Александр Юнашев
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