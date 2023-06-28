Песков отреагировал на жест Путина морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком"

Президент России Владимир Путин держит под личным контролем ядерные силы страны постоянно. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить сегодняшний яркий эпизод, когда российский лидер по прилёте в Дербент поправил форму офицеру с "чёрным чемоданчиком" и пожал ему руку.