Песков отреагировал на жест Путина морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком"
Песков подтвердил Лайфу, что Путин "всегда контролирует ядерные силы"
Путин поправил форму морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" в Дербенте. Фото © LIFE
Президент России Владимир Путин держит под личным контролем ядерные силы страны постоянно. Об этом Лайфу заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в ответ на просьбу оценить сегодняшний яркий эпизод, когда российский лидер по прилёте в Дербент поправил форму офицеру с "чёрным чемоданчиком" и пожал ему руку.
Представитель Кремля коротко заметил, что Путин всегда контролирует ядерные силы. По его словам, в руках офицера тот самый "ядерный чемоданчик".
Ранее днём Путин прибыл в Дербент, где проводит совещание по развитию туризма. В рамках поездки президент осмотрел легендарную персидскую цитадель Нарын-Кала и заслушал информацию о развитии туризма в регионе. Позже глава государства посетил мечеть Джума, где ему в качестве подарка преподнесли Коран.