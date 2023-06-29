Путин оставил рисунок на сенсорной доске на форуме АСИ
Путин нарисовал на сенсорной доске лицо человечка на форуме АСИ
Президент России Владимир Путин снова порисовал на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ), как это было десять лет назад. В этот раз результатом его творчества стало лицо человека. Лайф публикует видео с форума.
Путин нарисовал лицо человека на выставке АСИ. Видео © LIFE
Глава государства на сенсорной панели с серьёзным лицом изобразил лицо улыбающегося человечка. Завершив, Путин с улыбкой поставил свою подпись.
Напомним, что в 2013 году Путин изобразил кошку на интерактивной доске в курганской школе. В кабинете информатики учительница рассказала президенту, что на панели можно рисовать не только специальной ручкой, но и пальцем. Путин незамедлительно нарисовал пальцем фигуру, сказав, что это кошка.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отреагировал на жест Путина морскому офицеру с "чёрным чемоданчиком" и пожал ему руку по прилёте в Дербент. По его словам, президент России держит под личным контролем ядерные силы страны постоянно.
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