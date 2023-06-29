Путин оставил рисунок на сенсорной доске на форуме АСИ

Президент России Владимир Путин снова порисовал на выставке Агентства стратегических инициатив (АСИ), как это было десять лет назад. В этот раз результатом его творчества стало лицо человека. Лайф публикует видео с форума.

Путин нарисовал лицо человека на выставке АСИ. Видео © LIFE

Глава государства на сенсорной панели с серьёзным лицом изобразил лицо улыбающегося человечка. Завершив, Путин с улыбкой поставил свою подпись.

Напомним, что в 2013 году Путин изобразил кошку на интерактивной доске в курганской школе. В кабинете информатики учительница рассказала президенту, что на панели можно рисовать не только специальной ручкой, но и пальцем. Путин незамедлительно нарисовал пальцем фигуру, сказав, что это кошка.