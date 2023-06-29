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29 июня, 10:27

Песков напомнил результаты опроса о поддержке россиянами Путина и СВО

Большинство россиян поддерживают СВО и президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты официальных данных соцопросов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу дать оценку появившемуся в СМИ опросу, согласно которому доли выступающих за и против спецоперации сравнялись.

"Я не могу, к сожалению, это прокомментировать потому, что я не знаю выборку, не знаю, каким методом и где делался опрос, поэтому мне это трудно комментировать", — сказал Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что ему известны другие данные — они показывают преобладающую поддержку СВО и доминирующую поддержку Путина. Эту информацию, по его словам, дают "столпы" российской социологии.

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, что со стороны Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций. Это в том числе касается Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

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kremlin.ru

Илья Суриков
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