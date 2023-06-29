Песков напомнил результаты опроса о поддержке россиянами Путина и СВО

Большинство россиян поддерживают СВО и президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты официальных данных соцопросов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу дать оценку появившемуся в СМИ опросу, согласно которому доли выступающих за и против спецоперации сравнялись.

"Я не могу, к сожалению, это прокомментировать потому, что я не знаю выборку, не знаю, каким методом и где делался опрос, поэтому мне это трудно комментировать", — сказал Песков в беседе с журналистами.

Пресс-секретарь главы государства заметил, что ему известны другие данные — они показывают преобладающую поддержку СВО и доминирующую поддержку Путина. Эту информацию, по его словам, дают "столпы" российской социологии.