Песков напомнил результаты опроса о поддержке россиянами Путина и СВО
Большинство россиян поддерживают СВО и президента РФ Владимира Путина. Таковы результаты официальных данных соцопросов, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков на просьбу дать оценку появившемуся в СМИ опросу, согласно которому доли выступающих за и против спецоперации сравнялись.
"Я не могу, к сожалению, это прокомментировать потому, что я не знаю выборку, не знаю, каким методом и где делался опрос, поэтому мне это трудно комментировать", — сказал Песков в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства заметил, что ему известны другие данные — они показывают преобладающую поддержку СВО и доминирующую поддержку Путина. Эту информацию, по его словам, дают "столпы" российской социологии.
Ранее Дмитрий Песков рассказал о том, что со стороны Украины исходит постоянная угроза инфраструктурных провокаций. Это в том числе касается Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).