ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на опрос, проведённый с 12 по 18 июня. Деятельность главы государства поддерживают более 76% опрошенных.

В то же время премьер-министру страны Михаилу Мишустину доверяют 61,8% граждан.

Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% респондентов, деятельность правительства — 50,7%, председателя правительства — 53,3%.