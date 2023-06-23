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23 июня, 08:03

ВЦИОМ: Путину доверяют 78,9% россиян

Президенту РФ Владимиру Путину доверяют 78,9% россиян. Об этом сообщает Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) со ссылкой на опрос, проведённый с 12 по 18 июня. Деятельность главы государства поддерживают более 76% опрошенных.

В то же время премьер-министру страны Михаилу Мишустину доверяют 61,8% граждан.

Кроме того, одобряют деятельность президента 76,1% респондентов, деятельность правительства — 50,7%, председателя правительства — 53,3%.

Путину показали экспозицию о схожести подвигов спецоперации и ВОВ

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Ранее Владимир Путин заявил, что Россия открыта к участию в борьбе с опасными инфекциями по всему миру, потому что совместные усилия большинства стран помогут победить эпидемии.

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ТАСС / РА / The Kremlin Moscow

Иван Косицын
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