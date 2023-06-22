Путину показали экспозицию о схожести подвигов спецоперации и ВОВ

В День памяти и скорби, который приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин посетил московский Музей Победы, где осмотрел экспозицию "Zaветам Vерны" о схожести подвигов участников специальной военной операции и ВОВ.

Также выставку дополнили десятки портретов российских военных от полевого художника Татьяны Пономаренко-Левераш, большинство из которых были созданы на передовой — под обстрелами и среди разрушений. Кроме того, в экспозиции представлены осколок ракеты от РСЗО HIMARS, флешетты, осколки от кассетных боеприпасов и другие интересные экспонаты.