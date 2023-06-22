Путину показали экспозицию о схожести подвигов спецоперации и ВОВ
Путин посетил экспозицию "Zaветам Vерны" в Музее Победы
В День памяти и скорби, который приурочен к годовщине начала Великой Отечественной войны, президент России Владимир Путин посетил московский Музей Победы, где осмотрел экспозицию "Zaветам Vерны" о схожести подвигов участников специальной военной операции и ВОВ.
Путин посетил экспозицию "Zaветам Vерны" в Музее Победы. Видео © LIFE
Масштабный выставочный проект "Zаветам Vерны", посвящённый современным героям России, начал работать 9 декабря прошлого года. Представленная экспозиция проводит параллель между прошлым и настоящим. Создатели проекта собрали свыше тысячи примеров реальных судеб героев спецоперации и времён ВОВ.
Также выставку дополнили десятки портретов российских военных от полевого художника Татьяны Пономаренко-Левераш, большинство из которых были созданы на передовой — под обстрелами и среди разрушений. Кроме того, в экспозиции представлены осколок ракеты от РСЗО HIMARS, флешетты, осколки от кассетных боеприпасов и другие интересные экспонаты.
В ходе посещения Музея Победы глава государства также почтил память павших в сражениях советских воинов, поставив свечу у скульптуры "Скорбящая мать". А до этого российский лидер принял участие в памятных мероприятиях в Александровском саду у Кремля, где возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата и гвоздики — к стелам городов-героев. Кстати, Путин не обделил и Киев.
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