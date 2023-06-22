Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата
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Президент Владимир Путин в день 82-й годовщины начала Великой Отечественной войны по традиции возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены в Александровском саду. Памятная церемония ежегодно проводится в День памяти и скорби.
Владимир Путин в День памяти и скорби возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата. Видео © LIFE
В прошлом году вместе с главой государства почтить память погибших в боях против немецко-фашистских захватчиков пришли не только ветераны Великой Отечественной войны, но и участники специальной военной операции. Тогда Путин также возложил цветы к обелискам городов-героев: Ленинграда, Киева, Минска, Сталинграда, Севастополя, Одессы, Керчи, Новороссийска, Брестской крепости, Тулы, Мурманска и Смоленска, а также к памятному знаку в честь городов, удостоенных почётного звания "Город воинской славы".
Ранее Лайф сообщал, что ежегодная Всероссийская мемориальная акция "Свеча памяти", посвящённая Дню памяти и скорби и 82-й годовщине начала Великой Отечественной войны, прошла у Музея Победы на Поклонной горе в Москве. Всего было зажжено 1418 свечей — по числу дней войны. Участники патриотической акции "Свеча памяти" зажгли 80 тысяч свечей и на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге в ночь на 22 июня — День памяти и скорби