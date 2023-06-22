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22 июня, 07:39

Путин заявил о готовности России помогать миру в борьбе с опасными инфекциями

Россия открыта к участию в борьбе с опасными инфекциями по всему миру, потому что совместные усилия большинства стран помогут победить эпидемии. Об этом сказал президент РФ Владимир Путин в телеграмме участникам и организаторам IV Международной научно-практической конференции "Глобальные угрозы биологической безопасности. Проблемы и решения".

"Не меньшее значение имеет наращивание коллективных усилий мирового сообщества в борьбе с эпидемиями. Хотел бы подтвердить, что российские специалисты готовы впредь принимать активное участие в ликвидации вспышек опасных инфекций в различных регионах мира", указано в тексте.

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Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что на протяжении нескольких лет в России случаев заболевания холерой практически не было, однако риски распространения существуют всегда. Например, самолётом инфекцию может завезти любой турист.

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ТАСС / pa / The Kremlin Moscow

Татьяна Миссуми
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