"Болезнь X": Учёные предупредили о приближении новой пандемии

Уже не за горами тот момент, когда на планете произойдёт вспышка "болезни Х". К ней нужно начать готовиться уже сейчас, предупредили медики из Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), чьи слова приводит New York Post.

Организация ведёт список возбудителей, которые могут вызвать смертельную пандемию. В перечень входят в том числе вирусы Эбола и Зика, атипичная пневмония, но особенно важен пункт "болезнь Х". Это условное обозначение заболевания, которое могло себя ещё не проявить. Ответ в виде вакцины или эффективного метода лечения в случае стремительного распространения болезни появится не сразу.

"Это не научная фантастика. "Болезнь X" — это сценарий, к которому нам необходимо готовиться уже сейчас", — сказал гендиректор Коалиции за инновации в сфере готовности к эпидемиям Ричард Хатчетт.

"Не будет преувеличением сказать, что следующая вспышка "Болезни X" может быть не за горами. Недавний всплеск случаев птичьего гриппа H5N1 в Камбодже — яркий этому пример", — добавил научный сотрудник Университета Джонса Хопкинса Пранаб Чаттерджи.

Некоторые учёные считают, что новая "болезнь Х" возникнет сначала у диких или домашних животных, а потом передастся людям. Впрочем, источником новой пандемии может оказаться биотерроризм или "зомби-вирусы", которые выберутся из вечной мерзлоты в результате потепления. Учёные отмечают, что эпидемия коронавируса не была первой и не станет последней, поэтому необходимо готовиться к вспышкам новых заболеваний.