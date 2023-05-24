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24 мая, 06:08

ВОЗ призвала подготовиться к новому всплеску заболеваемости и смертности из-за ковида

Глава ВОЗ Гебрейесус заявил об угрозе появления нового опасного штамма CoViD-19

В мире сохраняется угроза появления нового штамма коронавируса, который приведёт к резкому росту заболеваемости и смертности. Такое заявление сделал гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус в ходе выступления в Женеве на 76-й Всемирной ассамблее здравоохранения.

"Сохраняется угроза появления ещё одного варианта [ковида], способного вызвать новый всплеск заболеваемости и смертности, [а вместе с ним] угроза появления нового патогена с ещё смертоносным потенциалом", — сказал он.

Гебрейесус подчеркнул, что объявленная 5 мая отмена режима ЧС из-за коронавируса, который действовал с 2020 года, не означает снижения глобальной угрозы, которую представляет CoViD-19 для здравоохранения. Глава ВОЗ призвал страны активизировать подготовку к новым чрезвычайным ситуациям, чтобы в случае прихода пандемии решительно и коллективно реагировать.

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Ранее представитель ВОЗ Майк Райан заявил, что практически невозможно искоренить CoViD-19 из-за способности инфекции передаваться от животных к человеку.

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АГН "Москва" / Кирилл Зыков

Светлана Оперук
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