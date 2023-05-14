Гинцбург: Нужно создать систему для актуализации состава вакцин от коронавируса

В России нужно создать механизм по актуализации состава вакцин против коронавирусной инфекции для регулирования их производства. О необходимости данной меры в беседе с ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.

"Смысл этой системы должен заключаться в том, чтобы постоянно вести мониторинг за этим возбудителем: выявлять новые антигенные варианты, проверять, насколько старая вакцина защищает от новых антигенных вариантов, и на основании этого давать учёным и производственникам задачу — делать новую вакцину или использовать старую", — пояснил Гинцбург.

Подобный механизм существует для гриппа, и эти данные позволяют понять, насколько существующие вакцины позволяют защититься от новых штаммов. Всемирная организация здравоохранения пока такой мониторинг не предусмотрела, заключил он.