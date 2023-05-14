Гинцбург: Нужно создать систему для актуализации состава вакцин от коронавируса
В России нужно создать механизм по актуализации состава вакцин против коронавирусной инфекции для регулирования их производства. О необходимости данной меры в беседе с ТАСС рассказал директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Н.Ф. Гамалеи Минздрава РФ Александр Гинцбург.
"Смысл этой системы должен заключаться в том, чтобы постоянно вести мониторинг за этим возбудителем: выявлять новые антигенные варианты, проверять, насколько старая вакцина защищает от новых антигенных вариантов, и на основании этого давать учёным и производственникам задачу — делать новую вакцину или использовать старую", — пояснил Гинцбург.
Подобный механизм существует для гриппа, и эти данные позволяют понять, насколько существующие вакцины позволяют защититься от новых штаммов. Всемирная организация здравоохранения пока такой мониторинг не предусмотрела, заключил он.
Ранее Всемирная организация здравоохранения приняла решение об отмене режима чрезвычайной ситуации из-за коронавируса, который действовал с 2020 года.
ТАСС / Геодакян Артём