ВОЗ отменила режим ЧС по оспе обезьян

В мировом здравоохранении завершился режим чрезвычайной ситуации по оспе обезьян, потому что число инфицированных резко снизилось по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.

"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации, связанной с mpox (новое наименование оспы обезьян. — Прим. Лайфа), рекомендовал мне, что зафиксированная во многих странах вспышка mpox больше не является чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность", — пояснил он.