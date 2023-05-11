ВОЗ отменила режим ЧС по оспе обезьян
В мировом здравоохранении завершился режим чрезвычайной ситуации по оспе обезьян, потому что число инфицированных резко снизилось по сравнению с июлем 2022 года. Об этом сказал гендиректор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебреисус.
"Вчера комитет по чрезвычайной ситуации, связанной с mpox (новое наименование оспы обезьян. — Прим. Лайфа), рекомендовал мне, что зафиксированная во многих странах вспышка mpox больше не является чрезвычайной ситуацией, вызывающей международную обеспокоенность", — пояснил он.
Глава ВОЗ согласился с рекомендацией и объявил о прекращении режима ЧС. По его данным, за три последних месяца заболеваемость оспой упала на 90% по сравнению с предшествующим периодом.
Напомним, ВОЗ продлила режим глобальной чрезвычайной ситуации для оспы обезьян в феврале этого года. В России болезнь оставалась под контролем, о первом случае заражения Роспотребнадзор сообщил 12 июля 2022 года.
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