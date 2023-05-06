Ковид никогда не будет искоренён, заявили в ВОЗ

Коронавирусную инфекцию никогда не получится искоренить из-за её способности передаваться от животных к человеку. Об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создаёт", — добавил он.