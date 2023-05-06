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6 мая, 13:22

Ковид никогда не будет искоренён, заявили в ВОЗ

Представитель ВОЗ Райан: Практически невозможно искоренить COVID-19

Коронавирусную инфекцию никогда не получится искоренить из-за её способности передаваться от животных к человеку. Об этом заявил в ходе брифинга исполнительный директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майк Райан.

"Практически невозможно полностью искоренить COVID-19, но мы можем положить конец чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, которые он создаёт", — добавил он.

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

ВОЗ объявила об окончании пандемии коронавируса

Ранее ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за ковида на 30% за четыре недели, а заболеваемость уменьшилась на 17%. Так, с 3 по 30 апреля инфекция была выявлена у 2,8 млн человек.

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Светлана Оперук
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