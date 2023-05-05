В мире снижается заболеваемость и смертность из-за ковида
ВОЗ сообщила о снижении смертности из-за ковида на 30% за четыре недели
Число летальных исходов от коронавируса в мире снизилось на 30% за минувшие четыре недели, заболеваемость уменьшилась на 17%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения в бюллетене.
Согласно опубликованным данным, с 3 по 30 апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 2,8 млн человек, что на 17% меньше, чем за аналогичный период марта.
Больше всего инфицированных оказалось в США (392 480), Республике Корея (330 509), Японии (251 158), Индии (222 784) и Франции (197 190). По количеству смертей также лидируют Соединённые Штаты, где от ковида скончалось больше пяти тысяч человек.
По данным на 3 мая, с начала пандемии коронавирусом заразилось более 765 млн человек, около семи миллионов из них умерло.
Между тем новый всплеск заболеваемости коронавирусом в России в мае прогнозировал главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи Анатолий Альтштейн. Вирусолог отметил, что в период вероятного подъёма заболеваемости количество заболевших может колебаться в пределах 10–20 тысяч.
Unsplash