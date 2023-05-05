В мире снижается заболеваемость и смертность из-за ковида

Число летальных исходов от коронавируса в мире снизилось на 30% за минувшие четыре недели, заболеваемость уменьшилась на 17%. Такие данные приводит Всемирная организация здравоохранения в бюллетене.

Согласно опубликованным данным, с 3 по 30 апреля коронавирусная инфекция была выявлена у 2,8 млн человек, что на 17% меньше, чем за аналогичный период марта.

Больше всего инфицированных оказалось в США (392 480), Республике Корея (330 509), Японии (251 158), Индии (222 784) и Франции (197 190). По количеству смертей также лидируют Соединённые Штаты, где от ковида скончалось больше пяти тысяч человек.

По данным на 3 мая, с начала пандемии коронавирусом заразилось более 765 млн человек, около семи миллионов из них умерло.