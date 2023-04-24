Президент Мексики Обрадор заболел коронавирусом в третий раз

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в третий раз заболел коронавирусом. Об этом он написал в "Твиттере".

"У меня положительный результат на CoViD-19. Форма несерьёзная... Я нахожусь в Мехико... Я поберегу себя несколько дней", — сообщил глава государства.

В первый раз Обрадор сообщал, что заразился ковидом, в январе 2021 года. Второй случай заболевания у него произошёл через год — в январе 2022-го.