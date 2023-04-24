КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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24 апреля, 04:11

Президент Мексики Обрадор заболел коронавирусом в третий раз

Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор в третий раз заболел коронавирусом. Об этом он написал в "Твиттере".

"У меня положительный результат на CoViD-19. Форма несерьёзная... Я нахожусь в Мехико... Я поберегу себя несколько дней", — сообщил глава государства.

Вирусолог объяснил, в чём опасность нового штамма ковида "арктур"

Вирусолог объяснил, в чём опасность нового штамма ковида "арктур"

В первый раз Обрадор сообщал, что заразился ковидом, в январе 2021 года. Второй случай заболевания у него произошёл через год — в январе 2022-го.

Ранее гендиректор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебреисус высказал мнение, что в 2023 году пандемия завершится. По его словам, эти годы "преподали урок", продемонстрировав важность инвестиций в здравоохранение, научные исследования и международное сотрудничество.

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t.me / Andrés Manuel López Obrador

Ольга Платонова
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