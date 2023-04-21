Вирусолог объяснил, в чём опасность нового штамма ковида "арктур"
Врач Чепурнов: "Арктур" может быть опасен при рекомбинации с другими штаммами
Новый штамм коронавируса "Арктур". ставший подвидом "Омикрона", опасен способностью рекомбинироваться с более ранними вариантами. Это может привести к сочетанию быстрого распространения и тяжёлого течения заболевания. Об этом заявил начальник лаборатории особо опасных инфекций центра ФИЦ Фундаментальной трансляционной медицины, профессор Александр Чепурнов.
"У Омикронов между собой довольно много известно случаев перекрёстов, порядка 700 новых вариантов омикрона и порядка 150 случаев описано рекомбинаций между разными вариантами Омикрона, то есть он к этому склонен. Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжёлым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо", — рассказал Чепурнов URA.RU.
Он заявил, что россияне уже лишились иммунитета, защищавшего от повторного заражения. Вакцинированные и переболевшие перенесут повторное заражение полегче, чем не болевшие или антипрививочники.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса с названием "арктур". Болезнь протекает в лёгкой форме, но заразиться ею очень легко. А в Кремле не будут усиливать санитарные меры, сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
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