Вирусолог объяснил, в чём опасность нового штамма ковида "арктур"

"У Омикронов между собой довольно много известно случаев перекрёстов, порядка 700 новых вариантов омикрона и порядка 150 случаев описано рекомбинаций между разными вариантами Омикрона, то есть он к этому склонен. Самое главное, чтобы не происходило у него или того, что после него появится, рекомбинации с чем-нибудь очень тяжёлым типа исходного варианта и Дельты. Потому что, если прибавить к его способности к распространению увеличенную тяжесть, будет плохо", — рассказал Чепурнов URA.RU.