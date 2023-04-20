Онищенко оценил опасность нового варианта ковида "арктур"
Онищенко: Нет оснований считать, что "арктур" представляет большую опасность
В настоящее время нет оснований полагать, что новый подвид ковида "арктур" представляет большую опасность. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.
Он напомнил, что данный подвариант коронавируса появился в Индии ещё полтора месяца назад. Там он вызвал определённый всплеск заболеваемости, но сейчас ситуация стабилизируется. Онищенко также призвал "не делать какую-то сенсацию с информационно-тревожным акцентом" из сообщений о том, что в РФ зафиксированы случаи заражения "арктуром".
"Каждый новый подтип более смело себя ведёт с тем иммунитетом, который у нас есть. Задача вируса — найти брешь в нашей защите. Возможно, где-то ему это удастся сделать", — подчеркнул академик РАН.
Но это не даёт оснований для паники, добавил Онищенко. Он отметил, что организм человека тоже ищет слабые места в самом вирусе — и прививка от ковида ему в этом активно помогает.
Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса с названием "арктур". Болезнь протекает в лёгкой форме, но заразиться ею очень легко. А в Кремле не будут усиливать санитарные меры из-за "арктура", сообщил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
ТАСС / Андрей Епихин