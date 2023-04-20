Онищенко оценил опасность нового варианта ковида "арктур"

В настоящее время нет оснований полагать, что новый подвид ковида "арктур" представляет большую опасность. Такое мнение в беседе с kp.ru высказал академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко.

Он напомнил, что данный подвариант коронавируса появился в Индии ещё полтора месяца назад. Там он вызвал определённый всплеск заболеваемости, но сейчас ситуация стабилизируется. Онищенко также призвал "не делать какую-то сенсацию с информационно-тревожным акцентом" из сообщений о том, что в РФ зафиксированы случаи заражения "арктуром".

"Каждый новый подтип более смело себя ведёт с тем иммунитетом, который у нас есть. Задача вируса — найти брешь в нашей защите. Возможно, где-то ему это удастся сделать", — подчеркнул академик РАН.