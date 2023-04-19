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19 апреля, 13:32

Россиянам рассказали, для кого опасен новый штамм ковида "арктур"

Вирусолог Волчков: Штамм "арктур" опасен для тех, кто не переболел "омикроном"

Новый штамм ковида "арктур" может оказаться опасным в первую очередь для тех, кто не переболел "омикроном". Об этом рассказал в беседе с "Газетой.ru" руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ Павел Волчков.

"Около 95% российской популяции знакомы с омикроноподобными подштаммами. Больше 70% уж точно. Но, конечно, ещё сохранились люди, которые пересидели это время, а может быть, даже берегли себя на протяжении всей пандемии", — пояснил специалист.

Россиянам рассказали, надо ли бояться нового варианта коронавируса "арктур"

Россиянам рассказали, надо ли бояться нового варианта коронавируса "арктур"

По его словам, в зоне риска также находятся маленькие дети, которые не болели коронавирусом. Волчков уточнил, что в мире доминируют подвиды штамма "омикрон", которые всё сильнее становятся непохожи друг на друга. В связи с этим число заболевших может увеличиться. При этом у большинства людей выработался иммунитет, поэтому вероятность заразиться новым штаммом "арктур" достаточно низкая.

Как указал специалист, инфекция может пройти бессимптомно или перейти в острую фазу, когда температура повышается до 39 градусов в течение двух-трёх дней, а затем резко спадает. Волчков отметил, что тяжелее всего переносить новый штамм будут те, кто получил большую долю вируса.

Ранее Лайф писал о том, что в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса с названием "арктур". Об этом рассказали в Роспотребнадзоре. Болезнь протекает в лёгкой форме, но заразиться ею очень легко. Ранее "арктур" обнаружили в Индии.

Обложка ©

Unsplash

Иван Косицын
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