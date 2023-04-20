Попова заявила, что новый штамм "арктур" способен обходить сформировавшийся иммунитет к ковиду

Новый подвид ковида "арктур" имеет большую заразность и способен обходить сформировавшийся иммунитет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

"Очень высокая контагиозность, ещё большая заразность, чем у его предшественников. Любой небольшой контакт ведёт к инфицированию и развитию заболевания", — сказала глава ведомства во время визита в Саратов.

По словам Поповой, заболевание проходит в виде ОРВИ и в большинстве случаев не требует госпитализации. При этом, как она указала, хотя в известных на данный момент случаях не описывается тяжёлое течение болезни, система здравоохранения РФ "готова к перегрузкам".

Роспотребнадзор допускает подъём заболеваемости "арктуром" в конце мая. Также Попова сообщила, что в настоящее время в России подтверждено четыре случая заражения данным подвариантом коронавируса. Отечественные тесты его выявляют, подчеркнула Попова.