КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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20 апреля, 09:43

В Кремле не будут усиливать санитарные меры из-за нового подвида ковида "арктур"

В Кремле пока не собираются вводить усиленные меры эпидемиологической безопасности в связи с появлением в России нового подвида коронавируса "арктур", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

"Никаких изменений нет [по проведению очных мероприятий с участием главы государства Владимира Путина], каких-то дополнительных мер пока у нас нет", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.

Вместе с тем Песков добавил, что в Кремле всё ещё действуют определённые ковидные ограничения, но о каких-то усилениях сейчас речь не идёт.

Попова заявила, что новый штамм "арктур" способен обходить сформировавшийся иммунитет к ковиду

Попова заявила, что новый штамм "арктур" способен обходить сформировавшийся иммунитет к ковиду

Ранее в Роспотребнадзоре уже заявляли, что в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса с названием "арктур". Болезнь протекает в лёгкой форме, но заразиться ею очень легко. Ранее "арктур" обнаружили в Индии.

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Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин

Александр Юнашев
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