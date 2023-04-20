В Кремле не будут усиливать санитарные меры из-за нового подвида ковида "арктур"
В Кремле пока не собираются вводить усиленные меры эпидемиологической безопасности в связи с появлением в России нового подвида коронавируса "арктур", сообщил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
"Никаких изменений нет [по проведению очных мероприятий с участием главы государства Владимира Путина], каких-то дополнительных мер пока у нас нет", — сказал представитель Кремля в ходе брифинга.
Вместе с тем Песков добавил, что в Кремле всё ещё действуют определённые ковидные ограничения, но о каких-то усилениях сейчас речь не идёт.
Ранее в Роспотребнадзоре уже заявляли, что в России выявили случаи заболевания новым штаммом коронавируса с названием "арктур". Болезнь протекает в лёгкой форме, но заразиться ею очень легко. Ранее "арктур" обнаружили в Индии.
Агентство городских новостей "Москва" / Сергей Ведяшкин